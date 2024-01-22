مركز تحديث الصناعة يشارك في مؤتمر الموردين الأول

شارك مركز تحديث الصناعة بالإعداد لمؤتمر الموردين الأول والذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورعاية منظمة اليونيسف والهيئة المصرية للشراء الموحد لرفع الوعى لدى الموردين المحليين بالقطاعات الصناعية المختلفة حول المنصة العالمية لمشتريات الأمم المتحدة ( (UNGM) وذلك بحضور ومشاركة ممثلى مكتب اليونسيف بالقاهرة والشرق الأوسط والمقر الرئيسي وممثلي وزارات (المالية ،التجارة والصناعة ، قطاع الأعمال، التعاون الدولي ، الخارجية المصرية) وهيئة الدواء المصرية ، اتحاد الصناعات المصرية ، الهيئة العامة للاستثمار و جمعية رجال الأعمال المصريين.

في إطار الاهتمام بملف الصادرات وضمن التعاون بين وزاره التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة وهيئة الشراء الموحد، وبتوجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وبمتابعة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز لهذا الملف.

وتناول المؤتمر نظرة عامة عن مشتريات منظمة اليونيسف، المبادئ والسياسات والإجراءات العامة للمشتريات، تأهيل واختيار الموردين، الشروط والأحكام العامة للمشتريات والمتطلبات الخاصة لاعتماد الموردين بكافة القطاعات الصناعية فضلاً عن عرض قصص النجاح وتجارب بعض الموردين في التعامل والتسجيل على منصة اليونيسف.

وتلقى المركز درع هيئة الشراء الموحد تقديراً للمشاركة الفاعلة في الاعداد والترويج للحدث حيث نجح المركز فى جذب عدد كبير من الشركات الوطنية لحضور المؤتمر عبر تقنية زووم وذلك من خلال تعميم الحدث على قاعده بيانات الشركات المسجلة لدى المركز والعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للمركز ويأتي ذلك استكمالاً لجهود المركز فى تسجيل عدد ١٠٠ مورد على منصة مشتريات الامم المتحدة لتنفيذ أعمال اغاثه بالمنطقة وذلك خلال شهر اكتوبر الماضي بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.