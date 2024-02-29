عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد مشروعات المرافق وأعمال التطوير ومحطة المعالجة

جولة رئيس الجهاز
جولة رئيس الجهاز

تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد، ومنها مشروع تنفيذ مرافق (مياه/صرف صحي/فرمة) للحي السكني العاشر، والحي الحادي عشر لقطع الأراضي السكنية المميزة، تمهيداً لتسليمها للمواطنين، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة، وفي أسرع وقت ممكن لتسليم الأراضى للمواطنين.

وزار رئيس الجهاز ومرافقوه، مصنعاً لإعادة وتدوير الورق وتصنيعه بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والبالغ مساحته ١٢٤٠٠م٢، والذي يعمل بطاقة إنتاجيه حوالي ١٢٠ طنا يوميا، وذلك للتأكد من التزام المصنع بتطبيق الاشتراطات البيئية والمواصفات الموضوعة لمياه الصرف الخاصة بالمصنع، مشدداً على الالتزام بالمعايير البيئية للاشتراطات الموضوعة طبقا للقانون وعدم تجاوزها.

وتفقد المهندس أحمد عبد الجابر، أعمال الزراعة والتشجير بالمسطحات الخضراء بالحيين السكنيين الأول والثاني بالمدينة، وأعمال النظافة بالأحياء السكنية الأول و الثاني والثالث بالمدينة، وأعمال تنظيف اللافتات الإرشادية بالمدينة. 

وفي سياق متصل، استقبل المهندس أحمد عبد الجابر، ممثلي شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، وذلك لتنسيق العمل بخصوص خط الطرد الخارج من محطة المعالجة الثلاثية إلى مخر سيل سنور، وذلك بحضور المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، حيث تم استعراض مشروع خط الطرد الخارج من محطة المعالجة الثلاثية إلى مخر سيل وادي غراب بسنور، واستعراض الرسومات التصميمية له.

ووجه رئيس الجهاز ممثلي الشركة بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات القياسية المطلوبة للخط، وموافاة الجهاز بالمستندات الخاصة بخط الربط وعمل التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المعنية، وتلافي الملاحظات.

وقام المهندس أحمد عبد الجابر، والمهندس عصام بدوي، ومرافقوه، بجولة تفقدية بمحطة  المعالجة الثلاثية بالمدينة، لمتابعة حسن سير العمل بها على الوجه المطلوب، و طبقا للمواصفات الفنية المتبعة. 

 كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الجارية لتدعيم السواتر الترابية، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالجودة والمواصفات المطلوبة.

IMG_1520
IMG_1520
IMG_1519
IMG_1519
IMG_1518
IMG_1518
IMG_1517
IMG_1517

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

ترشيحاتنا

المسروقات رجعت.. التحقيق مع 3 متورطين جدد في حادث قـ.ـتل جواهرجي بولاق

السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف.. نواب: رسالة طمأنة للشارع المصري.. وذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس

مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الإتحادية

مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد الأبرز.. تفاصيل قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

غدا ..صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة من ماكينات atm

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

فيديو

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ