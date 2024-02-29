رفع 400 حالة إشغال طريق بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

و أسفرت عن تحرير ٢٦ محضر ورفع ٤٠٠ حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٢٤٧حالة بدمنهور و٧٠ حالة بالدلنجات و٤٥ حالة اشغال بشبراخيت وتحرير ١٥ محضر بالإضافة لرفع ١٥حالة اشغال بأبوحمص وتحرير ١١ محضر ورفع ٢٣ حالة برشيد .

وقد أكدت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.