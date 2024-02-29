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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يواصل متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في عدد من القطاعات

صدى البلد

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ "اليوم" اجتماعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي وتذليل المعوقات لتسريع معدلات الإنجاز بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة التي تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي القرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ موقف أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخاصة طريق ديمو( بني سويف/ الفيوم الجديد)، وطريق بني سويف/العياط نطاق مركز ناصر، مؤكدًا على  تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة لتذليل المعوقات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة، وإعادة رد الشيء لأصله.

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جاء ذلك في حضور  المهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري، المهندس محمد طه مدير إدارة الصيانة للطرق والكباري، والأستاذ أحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، ومسئولي شركة الغاز.

 

 

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