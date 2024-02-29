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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع استعداداً لشهر رمضان المبارك واستمرار الحملات التموينية لضبط أسعار السلع

محافظ الغربية يتفقد معارض ومنافذ أهلا رمضان بالمحلة الكبرى للاطمئنان على توافر السلع الغذائية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة لمتابعة توافر السلع الغذائيه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك بمعارض ومنافذ أهلا رمضان بالمحلة الكبرى .

وأكد المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

وتفقد المحافظ خلال الجوله معارض أهلا رمضان بمنشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحله و بشارع البحر لمتابعه توفير السلع بأسعار مخفضة و بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وتجول محافظ الغربية بتلك المعارض واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين والتأكد من أسعار السلع .واستفسر المحافظ من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة مشددًا علي ضرورة الالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين.

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ووجه المحافظ خلال الجوله بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية  والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

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واكد المحافظ ان محافظة الغربية كانت من اولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود  تلك المعارض بكافة القرى والمدن ،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنين.

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