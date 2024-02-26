عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لزيادة عدد الطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا يكرم المدير التنفيذي لمركز العلاقات الدولية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

كرم  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، خلال  اجتماع مجلس الجامعة اليوم، الدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة التي ساهمت بشكل كبير في نجاح منظومة الوافدين بالجامعة، وزيادة مجموع أعداد الطلاب الوافدين المقيدين بالجامعة بنسبة 100٪؜ خلال ثلاثة أعوام، كما زادت أعداد الطلاب الوافدين الجدد إلى 1082 طالبا خلال العام الحالي مقابل 315 طالبا خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 243.5%.

أكد الدكتور محمود ذكي أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيراً بمنظومة الطلاب الوافدين، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم لهم، لجذب المزيد من الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت مركزا لرعاية ودعم الطلاب الوافدين، يتوفر به العديد من الخدمات للتيسير على الطلاب، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل كبير مدرب على متطلبات العمل.

119 مريض يستفيدون من القافلة الطبية المجانية في طنطا

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود سليم الدكتور محمود ذكي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدور الخدمات بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع كلية الطب ويكرم هيئة التدريس بقسم القلب

ترشيحاتنا

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل

المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

مكالمة أخيرة تكشف عن هوية خاطف فتاة الشروق واهتمام رئاسي بالواقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ