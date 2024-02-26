لزيادة عدد الطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا يكرم المدير التنفيذي لمركز العلاقات الدولية

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم، الدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة التي ساهمت بشكل كبير في نجاح منظومة الوافدين بالجامعة، وزيادة مجموع أعداد الطلاب الوافدين المقيدين بالجامعة بنسبة 100٪؜ خلال ثلاثة أعوام، كما زادت أعداد الطلاب الوافدين الجدد إلى 1082 طالبا خلال العام الحالي مقابل 315 طالبا خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 243.5%.

أكد الدكتور محمود ذكي أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيراً بمنظومة الطلاب الوافدين، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم لهم، لجذب المزيد من الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت مركزا لرعاية ودعم الطلاب الوافدين، يتوفر به العديد من الخدمات للتيسير على الطلاب، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل كبير مدرب على متطلبات العمل.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.