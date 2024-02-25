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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

119 مريض يستفيدون من القافلة الطبية المجانية في طنطا

قافلة طبية
قافلة طبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (119) مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية سجين مركز قطور، وقرية كفرالمحروق مركزكفرالزيات، وقريتى سبرباي و كفر سبطاس مركز طنطا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

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وأعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

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وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

الخدمة الطبية الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التضامن الاجتماعي بالغربية التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع الأسر الاولى بالرعاية المياه الزرقاء المياة البيضاء

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