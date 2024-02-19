محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق ومحور طنطا - السنطة - زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال الجسر الترابي بطول 10 متر بالمرحلة الثانية من طريق طنطا- السنطة – زفتي الحيوي، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى ، بطول ١٠ كيلومترات وعرض 11.25 متر .

أشار محافظ الغربية، إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.