إصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق داخل محطة وقود بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل محطة وقود بإحدى قرى مركز دمنهور وإخماده.



أسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص بحروق متنوعة،وتم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بنشوب حريق داخل محطة وقود بقرية الجماميزى التابعة لمجلس قرية الأبعادية بدائرة مركز دمنهور ووجود مصابين.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإطفاء وتم السيطرة على الحريق.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من " ع.ج ٣٧ سنة دمنهور عامل بحروق متفرقه بالجسم و ي.ع ٣٥ سنة بحروق متفرقه بالجسم، وع.م ٤٧ سنة بحروق متفرقة بالجسم وح.ع ٤٩ سنة بحروق متفرقة بالجسم و م.م ٢٩ سنة بحروق متفرقة بالجسم وي.ج ١٧ سنة بحروق متفرقة بالجسم وم.ج ٣٢ سنة بحروق متفرقة بالجسم وح.م ٥٢ سنة بحروق متفرقة بالجسم و م.ا ٤٥ سنة بحروق متفرقة بالجسم.