12 مصابا.. القصة الكاملة لحريق محطة وقود بالبحيرة

شهدت قرية الجماميز التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر والفزع بسبب اندلاع حريق بإحدى محطات الوقود بالقرية، ما تسبب في إصابة 12 شخصا.

حريق بمحطة وقود بالبحيرة

أكدت مصادر طبية بالبحيرة، خروج 10 مصابين فى حريق محطة الوقود بقرية الجماميز التابعة لمركز دمنهور من المستشفى العام بدمنهور ، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية وعلاجهم من الاختناق، وتحويل حالتين لمستشفى الحروق بمستشفى كفر الدوار .



وأسفر حادث حريق بمحطة وقود في قرية الجماميز، عن إصابة 12 شخصا بحروق متفرقة في الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام وجارٍ تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق داخل محطة وقود بقرية الجماميز التابعة لذات المركز، نتج عنه إصابة 12 شخصا بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

وفور ورود البلاغ، انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق اندلع داخل بنزينة بقرية الجماميز بمحافظة البحيرة.