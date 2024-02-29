وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أوائل الجمهورية في 8 مسابقات .. صور

كرَّم الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة المشروع الوطني للقراءة، ومسابقة الانفوجرافيك، والإخصائي المثالي، والمسابقة الثقافية، ومسابقتي نجوم المكتبة، وفرسان القراءة تحت عنوان "اقرأ بالمصري"، والفائزين في مسابقة الكتابة العلمية لمدارس ستيم.



جاء ذلك بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، وقيادات المديرية وأولياء الطلاب.

وتخلل اللقاء تقديم عرض مسرحي بعنوان (مفاتيح الحياة) والذي لاقى استحسان وإعجاب الحضور وأشادوا به.



IMG-20240229-WA0193

IMG-20240229-WA0192

IMG-20240229-WA0194