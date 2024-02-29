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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أوائل الجمهورية في 8 مسابقات .. صور

المكرمون
المكرمون

كرَّم الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة المشروع الوطني للقراءة، ومسابقة الانفوجرافيك، والإخصائي المثالي، والمسابقة الثقافية، ومسابقتي نجوم المكتبة، وفرسان القراءة تحت عنوان "اقرأ بالمصري"، والفائزين في مسابقة الكتابة العلمية لمدارس ستيم.
 

مباحثات لتطوير سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعتي كفر الشيخ وبوليتكنيكا الإسبانية|صور

محافظ كفر الشيخ: إزالة 26 إعلاناً مخالفاً ببرج البرلس.. صور

جاء ذلك بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، وقيادات المديرية وأولياء الطلاب.

وتخلل اللقاء تقديم عرض مسرحي بعنوان (مفاتيح الحياة) والذي لاقى استحسان وإعجاب الحضور وأشادوا به.
 

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الإنفوجراف التربية والتعليم التعاون العلمى المشروع الوطني تحدى القراءة العربى

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