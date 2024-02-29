محافظ كفر الشيخ: إزالة 26 إعلاناً مخالفاً ببرج البرلس.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، إزالة 26 لوحة إعلانية مخالفة بمدينة برج البرلس، تحت إشراف سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس. وذلك في إطار حملة مكثفة للقضاء على الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم إزالة 26 إعلان مخالف من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة برج البرلس، تنوعت ما بين لافتات وبوسترات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، منوهًا أن الحملة تهدف إلي تحسين المظهر الجمالي للمدينة، وتساعد في تطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

أكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار حملة إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.

IMG-20240229-WA0093

IMG-20240229-WA0094