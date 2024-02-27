إزالة 19 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء تنفيذ 19 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز دسوق على مساحة 2755 متراً مربعاً، خلال اليوم الرابع من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ كفر الشيخ لأعمال إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة

IMG-20240227-WA0125

IMG-20240227-WA0124

IMG-20240227-WA0122