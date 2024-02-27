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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثانى فى العروض الرياضية على مستوى الجامعات المصرية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول كلية التربية الرياضية على المركز الثانى بفارق نقطه واحده عن صاحبه المركز الأول جامعه المنوفيه فى العروض الرياضية على مستوى الكليات المتخصصة والجامعات المصرية، مهنأُ فريق الجامعة لما حققوه من إنجاز كبير متمنياً لهم المزيد من التوفيق.
 

و شاركت جامعة كفر الشيخ فى العروض الرياضية على مستوى الكليات المتخصصة والجامعات المصرية، التى انطلقت 17 فبراير الجارى، والتى أشرف على تنظيمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابى بالوزارة، بمشاركة 17 كلية تربية رياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، و14 معهدا أزهريا، بالإضافة إلى 15 مدرسة رياضية، وبلغ عدد المشاركين 1500 طالب وطالبة بجميع المستويات.
 

وجاءت مشاركة فريق كلية التربية الرياضية بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم عكاشة عميد الكلية، والدكتور أحمد زينة و كيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور صبحي سراج رئيس قسم الترويح الرياضي ووكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب الأسبق.
 

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكلية التربية الرياضية والطلبة المشاركين فى اللقاء على أدائهم المشرف ومجهوداتهم الكبيره التى قدموها خلال فعاليات المسابقة متمنيا لهم دوام الرقى والتقدم، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى إخراج الطاقات الابداعية للشباب وتعزيز قيم الولاء والانتماء، والتعبير بشكل فنى وإبداعى عن نجاحات وإنجازات مصر عبر التاريخ، وذلك من خلال رسم لوحات فنية من خلال العروض الرياضية إلى جانب التقارب والتعارف الذى تحققه هذه التجمعات الشبابية بين المشاركين على مستوى الجمهورية.
 

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق جامعة كفر الشيخ لحصوله على هذا المركز المتقدم متمنيا لهم المزيد من التوفيق، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة تنافست بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر وكانت لجنة التحكيم من أساتذة كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية وقد حصل فريق كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ على مكافأة مالية قدرها 10.000ج (عشرة آلاف جنيه).

الدكتور عبد الرازق دسوقي جامعة كفر الشيخ خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب رئيس الجامعة للدراسات العليا

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