أورمان كفر الشيخ: الكشف الطبي على 449 مريضاً خلال شهر فبراير

أعلنت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، توقيع الكشف الطبي على المرضى الأولى بالرعاية بقافلة طبية اليوم بمراكز كفر الشيخ والحامول، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ في جميع التخصصات وتم الكشف على عدد. 119 مريضاً من الأسر الأولى بالرعاية الصحية ليصل عدد المرضى المستفادة خلال شهر فبراير 449 مريضاً.

أشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ إلى أن القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، قال عادل درغام، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ وتحملت جمعية نقل المرضي ذهاباً وإياباً.