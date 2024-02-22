إعدام 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إعدام 200 كيلو جرام لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بعد أن تبين إصابتها بـ «تسمم صديدى».

جاء ذلك عقب الكشف على هذه اللحوم داخل مجزر مطوبس، وتأكيد الفحص من قبل اللجنة المشكلة، وجرى الإعدام حسب الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحالّ التجارية والمخابز بنطاق المحافظة.

كما شدد على التأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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