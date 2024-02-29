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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 17 محضرا تموينيا ببلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرًا من بينها " 4 محاضر نقص وزن، 5 محاضر عدم إعلان، و4 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر نظافة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

إدارة الطب البيطرى الأسواق والمحلات التجارية الطب البيطري المحلات التجارية اللواء جمال نورالدين الوحده المحلية

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