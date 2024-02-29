مباحثات لتطوير سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعتي كفر الشيخ وبوليتكنيكا الإسبانية|صور

زار وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن، والدكتور محمد غانم الأستاذ بكلية الزارعة، جامعة بوليتكنيكا الأسبانية.



وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بالزيارة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الزيارة، حيث شهدت الزيارة مباحثات لتطوير سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين متمنيا مزيدا من التنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين، في مجالات بناء القدرات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الأسبانية، كما أعرب رئيس جامعة بوليتكنيكا الأسبانية عن بالغ سعادته لاستقبال الدكتور عبد الرازق دسوقي والوفد المرافق له.



وخلال الزيارة، قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والوفد المرافق له، بتفقد كليات ومعاهد الجامعة ووادي التكنولوجيا والابتكار، وعقد لقاءات مع مدير وادي التكنولوجيا والابتكار وعميد كلية الهندسة الزراعية ومدير العلاقات الدولية بالجامعة.



وأثناء الجلسة، وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، العديد من الأسئلة الخاصة بماهية الأبحاث والإمكانية الفعلية لتطبيقها وآلية مشاركة المجتمع المدني والشركات في تمويل البحث العلمي بكلية الهندسة الزراعية بكافة التخصصات، وكيفية تسويق مخرجات البحث العلمي ومردوده على المجتمع المحلي.



عقب ذلك، قام عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة بوليتكنيكا الأسبانية، باصطحاب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والوفد المرافق له، في جولة تفقدية إلى مزرعة الجامعة ومصانع الألبان والأعلاف والملاعب والصالات الرياضية ومرافق الجامعة وقسم علوم البحار وقسم المجترات الصغيرة والدواجن.



واتفق الطرفان على ضرورة عقد اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين في مجالات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والأبحاث المشتركة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من التجربة الأسبانية.

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