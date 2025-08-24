طريقة عمل الحمصية فى المنزل

قدم الشيف محمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل الحمصية.





طريقة عمل الحمصية:

المكونات:

نصف كوب حمص.

كيلو سكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقتان زيت برافين.

ملعقة زيت ذرة كبيرة.

ملعقة جيلاتين كبيرة.

طريقة التحضير لعمل الحمصية:

نضع السكر والماء والليمون والجيلاتين في وعاء على النار.

ثم نقلب الخليط حتى يصبح القوام متماسكا.

ثم نقوم برفع الخليط من على النار.

ثم نضيف إليه زيت برافين.

ثم نتركه يبرد.

ثم نقوم بفرد وتجميع الخليط أكثر من مرة حتي يصبح القوام قويا ويصبح لونه أبيض.

ثم نقوم بتقطيع الخليط وتشكيله على هيئة كرات.

ثم نقوم بإضافة الحمص.

ثم نقوم بوضع الكرات والضغط عليها على سطح مدهون بزيت الذرة حتى تصبح على هيئة قرص.

ثم نتركها لكي تتماسك وتصبح جاهزة للتناول.