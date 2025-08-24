قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراها.. قصة إجبار أمينة رزق على الزواج ولحظاتها الأخيرة المأساوية
لجنة أثرية تعاين مسار التلفريك التاريخي في أبو زنيمة.. تمهيدًا لتطويره
وزير الاتصالات: الكوادر المصرية سر ريادة الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن
القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026
بعد استئناف القلعة البيضاء التدريبات.. موعد مباراة الزمالك وفاركو
وظائف جديدة في الشركة القابضة لكهرباء مصر
خلال 39 يومًا| الصحة: 59 مليونًا و446 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق «100 يوم صحة»
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم
غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 قري في المنيا
لاتهامها بالتحريض على الفسق وحيازة المخدرات.. نورهان حفظي تواجه هذه العقوبات
طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذي يأتي إستمراراً للقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين والاطمئنان على جاهزيتهم القتالية.

قائد المنطقة الغربية العسكرية

وألقى اللواء أح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدراته .  

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية ، مشيداً بما يقدمه حماة الإتجاه الإستراتيجى الغربى من جهود وتضحيات لتنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.

وأكد وزير الدفاع على أن الحفاظ على الإستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن فى ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإرتقاء بمستوى الوعى والفهم الصحيح للمقاتلين إرتباطاً بما يدور حولهم من أحداث ، موصياً المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والانضباط الذاتي تأكيداً على أن رجال القوات المسلحة هم رمز العزة والكرامة والنموذج الذى يحتذى به في البذل والعطاء من أجل الوطن ، كما شاركهم تناول وجبة الغداء معرباً عن تقديره لما اتسم به المقاتلين من اعتزاز وفخر تجاه ما يقدمونه للوطن حتى ينعم بالأمن والاستقرار .

وزير الدفاع المنطقة الغربية العسكرية القوات المسلحة

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

