وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذي يأتي إستمراراً للقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين والاطمئنان على جاهزيتهم القتالية.

قائد المنطقة الغربية العسكرية

وألقى اللواء أح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدراته .

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية ، مشيداً بما يقدمه حماة الإتجاه الإستراتيجى الغربى من جهود وتضحيات لتنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.

وأكد وزير الدفاع على أن الحفاظ على الإستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن فى ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإرتقاء بمستوى الوعى والفهم الصحيح للمقاتلين إرتباطاً بما يدور حولهم من أحداث ، موصياً المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والانضباط الذاتي تأكيداً على أن رجال القوات المسلحة هم رمز العزة والكرامة والنموذج الذى يحتذى به في البذل والعطاء من أجل الوطن ، كما شاركهم تناول وجبة الغداء معرباً عن تقديره لما اتسم به المقاتلين من اعتزاز وفخر تجاه ما يقدمونه للوطن حتى ينعم بالأمن والاستقرار .