رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
إيلون ماسك يعلن إتاحة كود نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 2.5 بشكل مفتوح المصدر
شاهد.. حزن وسام أبوعلي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي
نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل معاناته بعد وفاة ابنه وكلمات والده المؤلمة
لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول.. إعلامية تشرح المعادلة الصعبة|فيديو
رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
اقتصاد

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5217 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد   إلى 4782 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد إلى 4565 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد  نحو 3913 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو  3043 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأحد نحو 2609 جنيهات للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد  نحو 36520 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد  
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 162271 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3371.70 دولار سعر  البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب بدون مصنعية أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب الذهب

