قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
خرجت من المستشفى.. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آي صاغة: الذهب يترقب خفض الفائدة.. واستقرار في السوق المحلية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، بعدما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ مدعوم بتزايد التكهنات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشهر سبتمبر.


استقرار محلي ومكاسب عالمية


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 4580 جنيهًا، وهو نفس مستوى إغلاق الجمعة. 


وأضاف أن عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3934 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36720 جنيهًا.


أما عالميًا، فقد اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 3371 دولارًا، مرتفعة بنحو 35 دولارًا، بعد صعود قوي عقب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ندوة جاكسون هول.


 إشارات حاسمة للأسواق


أكد باول أن التوقعات الاقتصادية ومخاطر التضخم وتباطؤ النمو قد تستدعي تغييرات في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الفيدرالي أصبح أقرب إلى الحياد بمقدار 100 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي. 


وأوضح أن استقرار سوق العمل يمنح المجلس مرونة أكبر للتحرك بحذر، لكنه حذّر في الوقت ذاته من هشاشة التوازن بين التوظيف والتضخم، وما قد يترتب عليه من مخاطر تسريح وفقدان وظائف إذا تزايدت الضغوط.


وأشار إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات بدأت تُحدث أثرًا مباشرًا على الأسعار، محذرًا من أن استمرارها قد يرفع احتمالات التضخم، لكنه تعهد بعدم السماح لموجة مؤقتة بالتحول إلى تضخم مستدام.


رهانات الأسواق


تتوقع الأسواق بنسبة تقارب 90% أن يقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر منتصف سبتمبر، وجاءت تصريحات باول لتزيد من هذه التوقعات، ما انعكس فورًا على الذهب الذي ارتفع عالميًا إلى مستويات تجاوزت 3370 دولارًا للأوقية.


أعباء تجار الذهب 
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن محلات الذهب تقدّم خدمات البيع والشراء للمواطنين، وهذه الخدمات لا يمكن أن تكون دون مقابل. 


وأشار إلى أن التاجر يحصل على عائد خدمة البيع من خلال جزء من قيمة المصنعية بعد خصم أجرة المصنع، بينما يحصل عند شراء الذهب من المواطنين على متوسط نسبة 2%، وقد تزيد أو تنقص بحسب ظروف السوق وحجم تقلباته، إذ قد تُحتسب هذه النسبة أحيانًا كنوع من التحوط لمواجهة تغيّرات الأسعار.
ولفت إمبابي إلى أن محلات الذهب تتحمل أعباء تشغيلية شهرية مرتفعة تشمل الإيجارات، وفواتير الكهرباء، وتكاليف الحماية، بجانب الضرائب ومخاطر فروق العيار، وبالتالي لا يمكنها تقديم خدمة الشراء من المواطنين دون مقابل مادي.
وأكد أن جميع الأسواق تعمل وفق نظام سعرين للذهب: سعر للبيع وآخر للشراء، وهو ما ينعكس أيضًا على تعاملات تجار التجزئة مع تجار الذهب الخام، بحيث يظل الربح الحقيقي محدودًا، ولا يتحقق إلا في حالات نادرة عند الاحتفاظ بالمعدن لفترة قبل إعادة طرحه في السوق.


نظرة إلى الأسبوع المقبل


تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور بيانات أمريكية مهمة تشمل طلبيات السلع المعمرة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم.


وتؤكد التوقعات أن أي قراءة مرتفعة للتضخم ستضغط على الذهب، بينما قد يمنحه تراجع البيانات دفعة إضافية للصعود.

أسعار الذهب السوق المحلية جرام الذهب عيار 21 الأوقية سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

رينو الجديدة

رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

بالصور

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد