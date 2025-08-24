طريقة عمل السمسمية بدون العسل

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك ،طريقة عمل السمسمية بدون عسل.

المكونات لعمل السمسمية بدون عسل:

كوب ونصف سمسم.

وكوب سكر.

وكوب ماء.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

طريقة تحضير السمسمية:

تقوم بتحضير إناء ونقوم بوضع الماء على النار.

ثم نضيف السكر وعصير الليمون، مع التقليب الجيد حتى يصبح لونه ذهبي .

ثم نضيف السمسمية للإناء الذي تم تحضيره على النار ونخلطهم بشكل جيد .

ثم نفرده على صينية مدهونة بالزيت.

ويترك حتي يتم تبريده ثم نقطعه لقطع صغيرة.

طريقة عمل السمسية بالعسل:

المكونات:

3 أكواب سمسم محمص.

كوب سكر.

وكوب ماء.

ونصف كوب عسل نحل.

ورشة ملح ليمون.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

طريقة التحضير لعمل السمسمية:

تحضير إناء ويتم إضافة وخلط السكر والماء وملح الليمون.

ثم نضيف عسل النحل وماء الزهر.

ثم نضع الخليط على النار لمدة 15 دقيقة مع التقليب.

ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص على الخليط مع التقليب الجيد.

ثم نضع الخليط في صينية ونقوم بتسوية سطحها.

ثم نتركها تبرد ثم نقطعها ونقدمها لأفراد الأسرة.