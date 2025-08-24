قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
فينجادا يتنبأ: مصر ستتأهل إلى كأس العالم 2026 .. وانتقال «زيزو» للأهلي صدمة
فينجادا: حسين لبيب سر فشل عودتي للزمالك.. وساهمت في حل أزمة شيكابالا مع لشبونة
أرض أكتوبر فضحت المجلس.. تامر عبدالحميد يُطالب إدارة الزمالك بتوضيح ملف «الحساب المشترك»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
حسام الفقي

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025، عن مؤشرات الحدود الدنيا للكليات المتاحة لهم، وتعد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 هي الأكثر بحثا على موقع البحث الشهير جوجل، حيث يبدأ طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات تسجيل الرغبات بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة الثلاث من مراحل تنسيق الجامعات 2025.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 

جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2024 لن يختلف كثيرا عن تنسيق 2025 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بواقع 69.7% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97.2% وفني صحي قد تسجل أقل 95% وتربية 91% وتجارة 94% لنظام الخمس سنوات للصناعي والتجاري.

وتوقع الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97.3% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط وقواعد القبول لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وخلال الأيام القليلة الماضية، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة التعليم العالي، جاءت قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، كالتالي:

-قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2025 نظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي «شعبة ترميم آثار» - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام 2025 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2029-2025 وفق الشروط والضوابط التالية:

-فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني «التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة»، في الجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، ومنها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

الفنية 2025 الفنية تنسيق الدبلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

تعليق الصور

هل تعليق الصور على الحائط حرام؟ أمين الفتوى يجيب

قافلة الأوقاف

لمواجهة الغُرم ودعم الغارمات.. قوافل توعوية للأوقاف بجميع المحافظات

يوم السرد القرآني

جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد