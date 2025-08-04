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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2025 للجامعات بالمحافظات

تنسيق معاهد التمريض
تنسيق معاهد التمريض
حسام الفقي

يتسابق طلاب الثانوية العامة علي معاهد التمريض وذلك بسبب توفيره فرص عمل حقيقة وتزامنا مع أعمال مكتب التنسيق، يسعى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة لمعرفة معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2025 .

وتتعدد معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2025، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان الكليات والمعاهد المتاحة لشعبتي الثانوية العامة، علمي وأدبي بالمرحلة الثانية، حيث تتوافر في معظم المحافظات معاهد للتمريض يقبل الطلاب على الالتحاق بها نظراً لما توفره من فرص عمل بمختلف قطاع الصحة.

مؤشرات تنسبق معاهد التمريض

يمكن للطلاب الثانوية العامة مؤشرات تنسبق الجامعات من خلال هذا الرابط اضغط هنا ومعرفة مؤشرات تنسيق معاهد التمريض والتي من المتوقع أن يوحد الحد الأدني هو 72.9% من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2025 في جميع المحافظات
-المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

- المعهد الفني للتمريض بالجونة

-معهد فني تمريض المنيا

- معهد فني تمريض أسيوط

- معهد فني تمريض سوهاج

- معهد فني تمريض كفر الشيخ

- معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس

- معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم

- معهد فني تمريض الإسكندرية

- معهد فني تمريض جنوب الوادي

- معهد فني تمريض بنها

- معهد فني تمريض الفيوم

- المعهد الفني تمريض بمستشفى وادي النيل

- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

- معهدفني تمريض أورامالقاهرة

- معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

- معهد فني تمريض جامعة السويس

- معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

- معهد فني تمريض القاهرة

- معهد فني تمريض أسوان

- معهد فني تمريض عين شمس

- معهد فني تمريض حلوان

طلاب الثانوية العامة معاهد التمريض أعمال مكتب التنسيق تنسيق المرحلة الثانية 2025

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