ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لانتحال صفة موظفي كهرباء والنصب على مصنع ملابس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على المواطنين.

بدأت الواقعة عندما تبلغ قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بشكوى تتعلق بأحد المصانع بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب والاحتيال على مالك مصنع ملابس "أجنبي الجنسية" كائن بدائرة القسم، عن طريق إيهامه بارتكابه مخالفة سرقة تيار كهربائي ووجود مديونية عليه، وطلبوا منه مبلغًا ماليًا نظير تغاضيهم عن تلك المخالفات.

تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد النصب على المذكور والتحصل منه على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.