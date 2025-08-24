قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراها.. قصة إجبار أمينة رزق على الزواج ولحظاتها الأخيرة المأساوية
لجنة أثرية تعاين مسار التلفريك التاريخي في أبو زنيمة.. تمهيدًا لتطويره
وزير الاتصالات: الكوادر المصرية سر ريادة الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن
القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026
بعد استئناف القلعة البيضاء التدريبات.. موعد مباراة الزمالك وفاركو
وظائف جديدة في الشركة القابضة لكهرباء مصر
خلال 39 يومًا| الصحة: 59 مليونًا و446 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق «100 يوم صحة»
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم
غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 قري في المنيا
لاتهامها بالتحريض على الفسق وحيازة المخدرات.. نورهان حفظي تواجه هذه العقوبات
طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
تحقيقات وملفات

تفاصيل وأهداف مشروع الطريق الجديد الرابط بين البداري بأسيوط والبحر الأحمر.. صور

محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
أسيوط: إيهاب عمر

قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية لمتابعة الدراسات الفنية ورفع الإحداثيات الخاصة بمشروع الطريق الجديد المزمع إنشاؤه لربط مركز البداري بطريق البحر الأحمر، بطول  35 كيلومترًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعمال التحشية 

وتفقد محافظ أسيوط، أعمال تحديد المحاور ورفع الإحداثيات وإجراء أعمال التحشية لضبط المسارات والأطوال والعروض، بمشاركة القيادات التنفيذية والفنية بالمحافظة، من بينهم المهندس حسن يونس استشاري الطرق، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، فضلًا عن عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ السريع، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، وعدد من مسؤولي المرافق والخدمات.

واستمع المحافظ، إلى عرض تفصيلي حول خطة التنفيذ التي تعتمد على معدات الحملة الميكانيكية للمركز مدعومة بآليات وحدة الإنقاذ السريع، حيث تبدأ أعمال التمهيد من ناحية قرية عرب مطير، مع تحديد المسارات النهائية للطريق، والتي تتضمن مسارين الأول بطول 35 كيلومترًا والثاني بطول 37 كيلومترًا.

 تسهيل حركة النقل والتجارة 

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يمثل شريانًا استراتيجيًا للتنمية والاستثمار، لما له من دور في تسهيل حركة النقل والتجارة بين محافظتي أسيوط والبحر الأحمر، ودعمه للأنشطة الزراعية والصناعية، فضلًا عن تكامله مع مشروعات تطوير البنية التحتية بالصعيد وربطها بالمحاور التنموية الكبرى.

وأشار المحافظ إلى أن أسيوط تشهد مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، خاصة مع البدء في إنشاء مصنع متكامل للرمان بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بعرب مطير على مساحة 40 فدانًا بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. وسيتضمن المصنع خطوط إنتاج حديثة لتصنيع عصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة وفق المواصفات العالمية، بما يضاعف القيمة المضافة للمحصول الذي تشتهر به المحافظة، ويعزز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن التكامل بين الطريق الجديد ومصنع الرمان يجسد نموذجًا للتنمية المستدامة، ويعبر عن رؤية الدولة في تحويل محافظات الصعيد إلى مراكز إنتاجية واستثمارية واعدة، مؤكدًا أن هذا الطريق سيكون بمثابة شريان حياة يربط المراكز الجنوبية بالصحراء الشرقية، ويفتح آفاقًا أوسع للتنمية الشاملة.

اسيوط البحر الأحمر طريق البداري

