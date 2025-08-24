مزودة بوحدات شحن بالطاقة الشمسية.. مطار القاهرة يحدث مقاعد الانتظار بصالات الركاب

وفرت شركة ميناء القاهرة الجوي، 1000 كرسي رباعي مزود بخدمة USB لشحن الأجهزة الإلكترونية داخل مباني الركاب الثلاثة بالمطار، وهي المقاعد المخصصة لانتظار الركاب المسافرين خلال إنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وجعلها أكثر راحة وعملية.

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي، إن هذا التطوير يأتي في إطار حرص شركة مطار القاهرة على توفير أعلى مستويات الراحة والخدمات المبتكرة لركابها، وضمن خطتها الشاملة لتطوير المرافق وتعزيز كفاءة التشغيل.

وتتوفر هذه الكراسي داخل مباني الركاب (1( و (2) و (3)، بالإضافة إلى مبنى الرحلات الموسمية، لتغطية مناطق الصالونات والكافتيريات والمطاعم، إلى جانب صالات السفر والوصول ومناطق استقبال وتوديع المسافرين.

و تم تجهيز الحوائط والطاولات في أنحاء المطار بوحدات شحن إضافية وتركيب عدد من أجهزة الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية، بما يجعلها صديقة للبيئة.

وتأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات المسافرين في شحن أجهزتهم الإلكترونية بسهولة أثناء تواجدهم في المطار، بما يعكس التزام مطار القاهرة الدولي بتوفير بيئة انتظار عصرية ومريحة مجهزة بأحدث الخدمات.