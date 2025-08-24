شوبير: الزمالك حصل على أرض أكتوبر منذ 22 عامًا دون استغلال

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لجماهير نادي الزمالك بشأن الجدل المُثار حول ملف أرض النادي في 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الدولة ليست في موقف خصومة مع النادي كما يُشاع، بل قدمت له فرصًا متعددة خلال السنوات الماضية.

وأوضح شوبير أن نادي الزمالك حصل على الأرض منذ أكثر من 22 عامًا، وكان لديه الوقت الكافي لاستغلالها، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتعنت أو تضع عراقيل، لكنها ما زالت تنتظر تحركًا فعليًا من الإدارة الحالية لتنفيذ مشروع يخدم مصلحة النادي.

ودعا شوبير جماهير الزمالك إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التصريحات التي تؤدي إلى تصعيد غير مبرر، مؤكدًا أن تضخيم الأزمة في هذا التوقيت لا يصب في صالح القلعة البيضاء.

كما شدد على ضرورة التخلي عن "نظرية المؤامرة" التي يروج لها البعض، داعيًا الجماهير إلى التركيز على الحلول ودعم أي تحركات إيجابية للنهوض بالنادي.