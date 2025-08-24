قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة أثرية تعاين مسار التلفريك التاريخي في أبو زنيمة.. تمهيدًا لتطويره
وزير الاتصالات: الكوادر المصرية سر ريادة الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن
القاهرة تستضيف أول قمة "Al Everything" للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا فبراير 2026
بعد استئناف القلعة البيضاء التدريبات.. موعد مباراة الزمالك وفاركو
وظائف جديدة في الشركة القابضة لكهرباء مصر
خلال 39 يومًا| الصحة: 59 مليونًا و446 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق «100 يوم صحة»
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم
غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 قري في المنيا
لاتهامها بالتحريض على الفسق وحيازة المخدرات.. نورهان حفظي تواجه هذه العقوبات
طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
الصين تعلن استعدادها للمشاركة في قوة لحفظ السلام بأوكرانيا .. بشروط
ولاء خنيزي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته اليوم الأحد على استاد الكلية الحربية، بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون أمس السبت بقرار من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك في إطار التحضيرات للقاء فاركو المقرر إقامته في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

راحة لاستعادة النشاط قبل المواجهة المرتقبة

فضل فيريرا منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لتجديد النشاط البدني والذهني في ظل ضغط المباريات المتتالية، مؤكداً رغبته في الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية قبل المباراة المرتقبة أمام فاركو.

تركيز على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني خلال المران الجماعي على النواحي الخططية والتكتيكية، إلى جانب معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في لقاء مودرن سبورت الأخير، مع إعطاء تعليمات خاصة للاعبي الوسط والهجوم بضرورة استغلال أنصاف الفرص وحسم المباراة مبكراً.

مشوار الزمالك في الدوري حتى الآن

حقق نادي الزمالك 7 نقاط في أول ثلاث جولات، حيث استهل مشواره بالفوز على سيراميكا بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبياً أمام المقاولون العرب، قبل أن يعود لطريق الانتصارات بفوز مثير على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفارس الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة أمام فاركو، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويعزز ثقته في المنافسة على اللقب مبكراً.

ألفينا ونجوم الفريق تحت الأنظار

يأمل الجهاز الفني في استمرار الأداء المميز للاعبين، وخاصة البرازيلي خوان ألفينا الذي سجل في الجولة الماضية، إلى جانب إسهامات صفقات الفريق الجديدة التي بدأت تُظهر انسجاماً مع اللاعبين القدامى.

استقرار على التشكيل الأساسي

استقر فيريرا على الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به لقاء مودرن سبورت، في حال عدم حدوث إصابات جديدة، حيث يبدأ بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، وعمر جابر.

أما خط الوسط فيضم: محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر، شيكوا بانزا، وعبد الله السعيد، فيما يقود الهجوم الفلسطيني عدي الدباغ.

طموح الفوز ومواصلة الانتصارات

يرى فيريرا أن الثبات على التشكيل يمنح الفريق استقرارًا فنيًا ويساعد على زيادة الانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن الزمالك يطمح لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل المنافسة على القمة مبكرًا، خاصة مع ازدحام جدول الدوري وصعوبة المنافسة على اللقب.

