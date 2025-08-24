شيكابالا عن مصطفي شلبي: الطريقة المنضم بها للزمالك ظلمته

انتقد نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا الطريقة التي انضم بها مصطفى شلبي للزمالك.

وقال شيكابالا، عبر تصريحاته الإذاعية: "الطريقة التي انضم بها مصطفى شلبي للزمالك ظلمته، لأن رئيس نادي إنبي قال إن رغبة اللاعب هي الانضمام للأهلي، وهذا جعل الجمهور يأخذ موقفًا من اللاعب".

وكان قد أكد تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك الأسبق، أن مصطفى شلبي، لاعب الأبيض السابق والمنضم حديثًا لصفوف فريق البنك الأهلي، فشل في تحمل ضغوط الجماهير في الفترة الأخيرة.

وأضاف تامر عبدالحميد: "من المبكر الحكم على صفقات الزمالك، وجون إدوارد حافظ على السرية".

كما تحدث تامر عبدالحميد عن رأيه في الصفقات الجديدة للأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج "ستاد المحور": "من المبكر الحكم على صفقات الزمالك الجديدة، وجون إدوارد حافظ على السرية داخل الفريق".

وتابع: "تقييم صفقات نادي الزمالك سيكون في الملعب لأن بعضهم غير معروف، والأجنحة ستكون سر نجاح الأبيض خلال الموسم الجديد".

وأتم: "مصطفى شلبي لم يتحمل الضغوط الكبيرة من جماهير نادي الزمالك، ومحمد علي بن رمضان إضافة كبيرة لوسط ملعب الأهلي".