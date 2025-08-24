شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على فيسبوك.

وقال شيكابالا:"الفريق الحالي للزمالك أقوى من الموسم الماضي، لكن بشكل شخصي سأكون سعيدا لو حققوا المركز الثاني لأننا في مرحله بناء فريق".

كما كشف قائد الزمالك السابق عن كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 وأسباب خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأضاف شيكابالا في تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»: "كنت أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن الواقع والظروف وقتها لم تساعدنا على ذلك".

وتابع: "دخلنا النهائي بعدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز 14 لاعبًا، والأسوأ أنني فوجئت بوجود لاعبين داخل المعسكر يدخنون الشيشة، وهو ما كان دليلاً على وجود أجواء غير منضبطة".