قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا: أوسوريو من أفضل المدربين اللي دخلوا مصر ومشكلته مع الزمالك ليست فنية

أوسوريو
أوسوريو
باسنتي ناجي

تحدث اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المدرب أوسوريو.

وقال شيكابالا في تصريحات إذاعية  لـ الكورة مع فايق:"أوسوريو من أفضل المدربين اللي دخلوا مصر ومشكلته مع الزمالك ليست فنية ولكن مشكلته كانت في ده وأشار إلى الكوباية".

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته اليوم الأحد على استاد الكلية الحربية، بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون أمس السبت بقرار من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك في إطار التحضيرات للقاء فاركو المقرر إقامته في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

فضل فيريرا منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لتجديد النشاط البدني والذهني في ظل ضغط المباريات المتتالية، مؤكداً رغبته في الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية قبل المباراة المرتقبة أمام فاركو.

تركيز على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني خلال المران الجماعي على النواحي الخططية والتكتيكية، إلى جانب معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في لقاء مودرن سبورت الأخير، مع إعطاء تعليمات خاصة للاعبي الوسط والهجوم بضرورة استغلال أنصاف الفرص وحسم المباراة مبكراً.

مشوار الزمالك في الدوري حتى الآن

حقق نادي الزمالك 7 نقاط في أول ثلاث جولات، حيث استهل مشواره بالفوز على سيراميكا بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبياً أمام المقاولون العرب، قبل أن يعود لطريق الانتصارات بفوز مثير على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفارس الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة أمام فاركو، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويعزز ثقته في المنافسة على اللقب مبكراً.

ألفينا ونجوم الفريق تحت الأنظار

يأمل الجهاز الفني في استمرار الأداء المميز للاعبين، وخاصة البرازيلي خوان ألفينا الذي سجل في الجولة الماضية، إلى جانب إسهامات صفقات الفريق الجديدة التي بدأت تُظهر انسجاماً مع اللاعبين القدامى.

استقرار على التشكيل الأساسي

استقر فيريرا على الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به لقاء مودرن سبورت، في حال عدم حدوث إصابات جديدة، حيث يبدأ بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، وعمر جابر.

أما خط الوسط فيضم: محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر، شيكوا بانزا، وعبد الله السعيد، فيما يقود الهجوم الفلسطيني عدي الدباغ.

الزمالاك الاهلي الزمالك شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل السمسمية بدون العسل

طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد