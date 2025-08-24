شيكابالا: أوسوريو من أفضل المدربين اللي دخلوا مصر ومشكلته مع الزمالك ليست فنية

تحدث اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المدرب أوسوريو.

وقال شيكابالا في تصريحات إذاعية لـ الكورة مع فايق:"أوسوريو من أفضل المدربين اللي دخلوا مصر ومشكلته مع الزمالك ليست فنية ولكن مشكلته كانت في ده وأشار إلى الكوباية".

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته اليوم الأحد على استاد الكلية الحربية، بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون أمس السبت بقرار من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك في إطار التحضيرات للقاء فاركو المقرر إقامته في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

فضل فيريرا منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لتجديد النشاط البدني والذهني في ظل ضغط المباريات المتتالية، مؤكداً رغبته في الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية قبل المباراة المرتقبة أمام فاركو.

تركيز على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني خلال المران الجماعي على النواحي الخططية والتكتيكية، إلى جانب معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في لقاء مودرن سبورت الأخير، مع إعطاء تعليمات خاصة للاعبي الوسط والهجوم بضرورة استغلال أنصاف الفرص وحسم المباراة مبكراً.

مشوار الزمالك في الدوري حتى الآن

حقق نادي الزمالك 7 نقاط في أول ثلاث جولات، حيث استهل مشواره بالفوز على سيراميكا بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبياً أمام المقاولون العرب، قبل أن يعود لطريق الانتصارات بفوز مثير على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفارس الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة أمام فاركو، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويعزز ثقته في المنافسة على اللقب مبكراً.

ألفينا ونجوم الفريق تحت الأنظار

يأمل الجهاز الفني في استمرار الأداء المميز للاعبين، وخاصة البرازيلي خوان ألفينا الذي سجل في الجولة الماضية، إلى جانب إسهامات صفقات الفريق الجديدة التي بدأت تُظهر انسجاماً مع اللاعبين القدامى.

استقرار على التشكيل الأساسي

استقر فيريرا على الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به لقاء مودرن سبورت، في حال عدم حدوث إصابات جديدة، حيث يبدأ بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، وعمر جابر.

أما خط الوسط فيضم: محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر، شيكوا بانزا، وعبد الله السعيد، فيما يقود الهجوم الفلسطيني عدي الدباغ.