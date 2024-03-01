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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيناريو متكرر يوميا.. أعطال أتوبيسات "شرق الدلتا" على طرق جنوب سيناء

اتوبيس شرق الدلتا
اتوبيس شرق الدلتا معطل علي الطرق

 

شكا ركاب جنوب سيناء من الاعطال اليومية المتكررة لاتوبيسات  شركة شرق الدلتا للنقل علي طرق جنوب سيناء بسبب تهالك الاتوبيسات وعدم إجراء الصيانة لها .
ويعيش ركاب جنوب سيناء معاناة حقيقية يوميا بسبب تعطل الاتوبيسات وسوء الاستراحات التي لا توجد بها نظافة أو تليق بمحافظة سياحية من الدرجة الأولي ويستقلها سياح من مختلف الجنسيات .
وقد رصد  موقع " صدي البلد " الاخباري هذه الاعطال علي الطرق واراء ركاب جنوب سيناء في اتوبيسات شرق الدلتا 
قال صبحي ناصف من ركاب جنوب سيناء إن ركاب جنوب سيناء يعانون منذ سنوات طويلة من أعطال  تلك الحافلات ويكونوا قلقون وخاصة الطلبة والذين يدرسون في جامعات القاهرة مشيرا إلي عندما تتعطل لا تجري الشركة سرعة اصلاح أو يكون هناك اتوبيس بديل ويفقد الراكب قيمة التذكرة بل يضطر باستقلال وسيلة مواصلات  اخري .
واضاف مدحت الكاشف من ركاب جنوب سيناء إنه يجب إنقاذ هذه الشركة باسطول حافلات حديث  بعد أن تهالكت الحافلات الموجود بها .
واقترح محمد عبده مواطن بجنوب سيناء تغيير إدارتها و الارتقاء بالشركة والاهتمام بالسائقين والعاملين بها والاستراحات الموجودة علي الطرق .
وانتقد ايمن البنا مواطن بجنوب سيناء  الشركة لانها بدون تطوير غير رفع أسعار التذاكر مشيرا إلي أنه إذا استمر بهذا المستوي لن يستقل اتوبيسات شرق الدلتا أحد رغم أن لها أسطول كبير من الاتوبيسات .
وكان تعطل الاتوبيس  رقم ٥٧٢٥   المتجهة من دهب  القاهرة عن قرية نزهة بيتش براس سدر ولم يتم الإصلاح وتركوا الركاب علي الطريق بدون اتوبيس بديل بعد فشل اصلاحه وظلوا الركاب ينتظرون ساعات بدون جدوي .

 

اتوبيسات شرق الدلتا

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جنوب سيناء اتوبيسات شرق الدلتا معطلة سيناريو

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