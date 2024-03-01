الآثار المصرية تاريخ وحضارة ضمن سلسلة محاضرات ثقافية بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "المرأة قوة تغيير في المجتمع" ألقاها أحمد أبو بكر موضحا أن المرأة هي الأساس في اللبنة الأولى في المجتمع، والأمهات هي التى صنعت العلماء ودور المرأة في تربية الطفل وغرس القيم والأخلاق، والمرأة قوة تغيير في المجتمع .

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "إدارة الوقت" ألقاها حماده فؤاد، متحدثا عن الوقت وكيفية إدارته، والفرق بين تنظيم الوقت وادارته، وأن إدارة الوقت هي عملية تخطيطية للسيطرة على الوقت الذي يقضيه الإنسان في مختلف الأنشطة، وهو نشاط تجميعي يهدف إلى تحقيق أقصى فائدة عامة لمجموعة من الأنشطة الأخرى.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "بدر شاكر السياب" ألقاها د. النوبي عبد الراضي، متحدثا عن بدر شاكر السياب أحد أهم الشعراء العراقيين والعرب في القرن العشرين، والذي يتصدر طليعة مؤسسي الشعر الحر في الوطن العربي وتعد قصيدة "هل كان حبا" أول قصيدة له في كتابة الشعر الحر، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الآثار المصرية تاريخ وحضارة" حاضرتها ايفون إيليا متحدثة عن تاريخ الحضارة المصرية ومراحل نشأة الحضارة المصرية، وفنون الحضارة المصرية وأنواع الآثار المصرية وأهميتها.

قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "آليات تطوير الذات وبناء الشخصية" حاضرتها كريمة التهامي موضحة مفهوم تطوير الذات، وخطوات تطوير الذات نقاط الضعف والقوة"، والمهارات الحياتية والفنية لبناء الشخصية، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة صلصال نفذتها شيماء عبد الواجد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها شيرين محمد.

أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان "العلم راحة الروح يجذب أهله"، وكذلك أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "لما رآتني، ركن الشجرة "، بينما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز أعدها عوض الله محمد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "بحيرة البط" نفذها مينا عادل بصحبة رواد المكتبة.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.