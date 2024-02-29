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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختيار الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2024 .. وبغداد 2025

صدى البلد

 
 تحقق انجاز جديد للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، من خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد امس بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وبحضور احمد ابو الغيط الأمين العام وهيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، حيث تم تسليم رئاسة المجلس الوزاري من الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي الى الدكتور محمد النابلسي وزير الشاب الاردني ، وشهدت الجلسة كلمات من الأمين العام والوزراء المصري والسعودي والاردني والفلسطيني توقفت جميعها امام ما يعانيه الشعب الفلسطيني ، وطالبوا الدول والهيئات الدولية بضرورة التدخل العاجل من اجل انهاء الحرب في غزة.


واصدر المجلس الوزاري ٥٣ قرارا كان من بينها قرارين يخصان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ،أولهما الموافقة على اختيار  مدينة الأقصر المصرية عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام الجاري ٢٠٢٤ ، وثانيهما اختيار العاصمة العراقية بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام المقبل ٢٠٢٥، وأشاد الوزراء بفكرة عاصمة الثقافة الرياضية العربية كونها تهدف الى الحفاظ على الهوية العربية وتعزيز روابط الصداقة بين الشباب العربي وتشجيع المدن على الدمج بين الثقافة والرياضة باعتبارهما القوة الناعمة للمجتمعات.


وحضر الاجتماع الإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد العربي، والإعلامي حسن شرارة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، مع عدد من الوزراء العرب حيث كان عمل الاتحاد موضع احترام وتقدير من الجميع، وتلقيا وعوداً بتأسيس اتحادات وطنية قريباً في عدة عواصم عربية.

جامعة الدول العربية الشباب والرياضة مجلس وزراء الشباب والرياضة

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