مبادرة "احمي نفسك" تدعم أطفال الصعيد مرضى السرطان في أورام الأقصر

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، أعضاء مبادرة"احمى نفسك" ووفد من مدرسة الجيل الصاعد الخاصة بإدارة قنا التعليمية لدعم الأطفال مرضى السرطان معنويا والشد من أذرهم طوال رحلتهم العلاجية داخل أقسام المستشفى.



ووزع أعضاء مبادرة "احمى نفسك"، ووفد المدرسة الهدايا والفوانيس والالعاب على مرضى السرطان بمستشفي "شفاء الأورمان" لسرطان الأطفال، احتفالاً بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، بجانب عمل مجموعة من الانشطة الترفيهية لرسم الابتسامه على وجوه الاطفال.

وعبر أعضاء مبادرة "احمى نفسك"،عن سعادتهم بالتواجد وسط المرضى ،مؤكدين على أن اليوم كان مميزا وسعيدا وسط الأطفال المرضى الذين فرحوا بالفوانيس وشاركونا في توزيع الهدايا. وارتسمت الفرحة والسعادة في عيون الأطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الاطفال.

وقام فريق العلاقات العامة بتنظيم جولة لوفد مبادرة "احمى نفسك" تفقدوا خلالها أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على مراحل العلاج داخل أقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي وتجهيزات معمل الباثولوجي والمقر المتكامل لبنك الدم، وغرف العمليات والرعاية المركزة والإقامة الداخلية.



واشاد أعضاء المبادرة بالخدمات في مستشفى شفاء الأورمان كصرح طبي عملاق جاء نجاة لمرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد ، وتوفير الجهد المادي والنفسي، و تكبدهم مشقة السفر وقوائم الانتظار بمستشفيات العاصمة، موجهين الشكر لادارة المستشفى وشفاء الأورمان على الخدمات المميزة التي يقدمونها للأطفال المرضى .

ومن جانبه عبر محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة مبادرة "احمى نفسك" ومدرسة الجيل الصاعد الخاصة لمستشفى شفاء الأورمان والتعرف عن قرب على الخدمات التى تقدم للمرضى من الأطفال والكبار واتباع أحدث الأساليب العلاجية من خلال الكوادر الطبية المدربة للوصول الى الهدف الاسمى" صعيد بلا سرطان" .