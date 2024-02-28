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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الأقصر لإقامة معارض ومنافذ لبيع احتياجات المواطنين

معرض اهلا رمضان بالأقصر
معرض اهلا رمضان بالأقصر

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الأقصر في التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان". 

بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وتحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر بالتنسيق مع الغرفة التجارية و رؤساء المراكز و المدن وجميع الجهات ذات الاختصاص، انطلقت فاعليات معارض أهلا رمضان بالمحافظة وذلك اعتبارا من 15/2/2024 ولمدة شهر مع امكانية الاستمرارية حتى تغطية احتياجات جموع المواطنين وبتخفيضات تصل من 20 -30%.

تأتي هذه المبادرة في اطار مجابهة غلاء الأسعار ولا يتأتى ذلك الا بالاتاحة لأكبر قدر من السلع أمام المواطنين وبأسعار مخفضة مما يقلل الطلب على الأسواق الحرة وتحقيق اشباع من السلع المعروضة بالمعارض مما يؤدي إلى توازن الأسعار.


ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر  بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ومنها الغرفة التجارية والسادة رؤساء مجالس المدن وعليه تم تجديد المعارض القائمة منذ رمضان الماضي مرورا بمبادرة تخفيض الأسعار التي تم اقرارها في شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

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التنمية المحلية محافظة الاقصر معارض هشام امنة توفير إحتياجات المواطنين

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