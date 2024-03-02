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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميرهان حسين| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند

ميرهان حسين
ميرهان حسين

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سرقة مجوهراتها من داخل منزلها.

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ولم تكن هذه المرة الأول التي تثير فيها ميرهان حسين الجدل على السوشيال ميديا، فهي من النجمات اللاتي تخطف الأنظار وتثير الجدل بسبب إطلالاتها الملفتة.

تعتمد ميرهان حسين على الإطلالات الملفتة و الجريئة في بعض الأحيان، حيث تقوم بأختيار الفساتين الكاجوال و الأزياء العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تقوم ميرهان حسين بتنسيق الحقائب والأحذية الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الإكسسوارات و المجوهرات الفخمة.

إليكم أبرز إطلالات ميرهان حسين المثيرة للجدل…

 

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
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