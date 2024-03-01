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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من أحكام قضائية.. تجديد حبس بلطجي جرجا للتحقيق

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس ثلاثيني مطلوب للتنفيذ عليه في عدة أحكام قضائية، كان قد تم ضبطه دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وبحوزته بندقية آلية و38 طلقة حية من ذات العيار؛ إثر ممارسته أعمال البلطجة بالشارع السوهاجي، وتضرر الأهالي منه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث المركز مفادها إثارة المدعو (محمود ح م ا، 36 عامًا، سائق، مطلوب التنفيذ عليه بعدة أحكام قضائية مثل: شروع في قتل- فرض سيطرة- بلطجة- حيازة سلاح)، الذعر وممارسة البلطجة على المواطنين دائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقيه آلية و38 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المنوه عنها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 550 إداري مركز جرجا لسنه 2024، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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