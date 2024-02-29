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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صندوق تحيا مصر| توزيع 531 طن مواد غذائية على الأولى بالرعاية في سوهاج

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان 2024، محملة بنحو 531 طن مواد غذائية، ليتم توزيعها على  216 ألف مواطن في عدة مناطق بمختلف قرى مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحسن المقاول مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ أنه تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع المحافظة، موجها الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه، للتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5 كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.

 

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