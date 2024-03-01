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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاد داخل نعش.. تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بالسعودية في سوهاج.. صور

جنازة شهيد لقمة العيش
جنازة شهيد لقمة العيش الشاب سعودي عبده

شيع مئات الرجال من أهالي نجع القلاعية بجزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، جثمان شهيد لقمة العيش الشاب الثلاثيني سعودي عبده كمال، الذي انتهت حياته داخل المملكة العربية السعودية، أثناء تآدية عمله، حيث سقط من أعلى سطح عمارة كان يحاول أخذ قياساتها.

اتشحت جزيرة أولاد حمزه بالسواد الكاتم، وشاع بها الحزن وسالت بها دموع النساء وتعالت فيها أصوات البكاء والنحيب؛ حزنًا على فراق الشاب الذي يشهد له الجميع بحسن الخلق وطيب النفس ولين القلب وهوان اللسان، لم يسمع منه لفظًا جارحًا ولم يسمع عنه سوى الخير والصلاح.

وجاء نبأ  سقوطه من أعلى سطح عمارة أثناء تأديته واجبات عمله بالمملكة العربية السعودية، كالصاعقة على قلوب أسرته وأهل بلدته، وأصبح شهيدًا للقمة العيش وترك وراءه زوجته العشرينية وطفليه (ادم وكيان).

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تفاصيل الواقعة

جنازة الشاب سعودي عبده

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠١_١١٠٧٢١
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IMG_٢٠٢٤٠٣٠١_١١٠٥٥٦
IMG_٢٠٢٤٠٣٠١_١١٠٥١٤
IMG_٢٠٢٤٠٣٠١_١١٠٥١٤
IMG_٢٠٢٤٠٣٠١_١١٠٨٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٠١_١١٠٨٢٨
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تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة، إشارة مفادها انتهاء حياة الشاب الثلاثيني (سعودي عبده كمال- 32 سنة- محاسب)، ويقيم بقرية القلاعية بجزيرة أولاد حمزة دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يعمل بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح عمارة كان يحاول أخذ قياساته ثم سقط بالمنور ما نتج عنه إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ ما ألفظه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته المنوه عنها، وعلى الفور تم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لعودة جثمان شهيد لقمة العيش إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ من أجل وصوله إلى مثواه الأخير.

تم وصول الجثمان وتشييعه وسط مئات الأهالي بجزيرة أولاد حمزه بمركز العسيرات، وسط دموع النساء وعويلهن، وجروح الرجال وحزنهم على فراق خيرة شباب بلدهم.

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