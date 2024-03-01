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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤتمر شباب الباحثين يوصي بتوجيه البحوث العلمية في إطار مبادرة مصر 2030

صدى البلد

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه، والدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، والدكتور  عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وعدد من اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديدة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته باستضافة المؤتمر لكوكبة من رموز الدولة المصرية، موجهاً التهنئة لشباب الباحثين واللجنه المنظمة على نجاح هذا المؤتمر، مثمناً ما قدمه شباب الباحثين من بحوث أسهمت في تطور حركة البحث العلمي الهادفة إلى معالجة القضايا المعاصرة التي تهم الباحثين والمهتمين.

ومشاركة شباب المبتكرين وطلاب الجامعة وطلاب التعليم قبل الجامعي بافكارهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم التي ساهمت في اثراء المؤتمر.

وأعلن الدكتور حسان النعماني عن أهم التوصيات، والتي كان منها التوصيه بتوجيه البحوث العلمية في اطار مبادره مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه نحو النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

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النعماني والمفتي يشاركان طلاب قادرون باختلاف في تشجير المقر الجديد لجامعة سوهاج

جامعة سوهاج

ودعم الموهوبين من ذوي الهمم "قادرون باختلاف، الي جانب توفير متطلبات بحوث ترشيد المياة واستهلاك الطاقة والطاقة المتجدده وتوفير متطلبات الابحاث الخاصة بالمحاصيل الاقتصادية الهامه.

كما أوصى المؤتمر بالتوجيه نحو البحوث الخاصة بالأمراض الميكروبية والمتوطنه، والاهتمام بالأبحاث الخاصة بإنتاج مستحضرات صيدلانية محلية، وتوفير مستلزمات البحوث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبحوث التكنولوجيا الحيويه، والتوجيه نحو زيادة البحوث الخاصة بالتغيرات المناخية، الاهتمام بمجالات العلوم الانسانية والزراعية والطبية المختلفة.

كما اعلن "النعماني" عن أهمية دعم المواهب في المرحلة قبل الجامعية وترسيخ مفاهيم البحث العلمي لديهم، والحث علي التواصل بين الأجيال المتعاقبه في مجال البحث العلمي. دعم المواهب الشابه في مجالات الابداع والابتكار، وتشجيع التواصل بين الاكاديمين وقطاع الانتاج والخدمات.

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