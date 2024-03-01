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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير الفاو يزور مشروعات تحسين سبل العيش بقرى العدوة بالمنيا.. فيديو وصور

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي اليوم الجمعة عددا من مشروعات الريفية المنفذ بقرى حياة كريمة بمركز العدوة شمال المنيا بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور شو دونيو مدير منظمة الأغذية والزراعه بالامم المتحدة " الفاو".


وتشمل جولة وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور وفد منظمة الفاو تفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن مشروع تحسين سبل العيش المنفذ بعدد من قرى حياة كريمة بالمنيا وزيارة قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة. 

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يشهد الزيارة ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، وعدد من قيادات المحافظة والمزارعين المستفيدين بالمشروع . 

وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الفاو ومحافظ المنيا
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تضامن الاجتماعي حياة كريمة بالمنيا عدد من المشروعات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وكيل وزارة الزراعة وفد منظمة الفاو

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