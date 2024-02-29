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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: 167 وصلة مياه شرب وتوزيع عبوات سلع غذائية بقرى سمالوط

محافظ المنيا مع وفد
محافظ المنيا مع وفد المؤسسة والمتطوعين

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وفد مؤسسة دليل الخير للتنمية ومجموعة المتطوعين من أصحاب الهمم لبحث سبل تكثيف الأعمال الخيرية المقدمة لأبناء المحافظة وذلك بحضور البرلمانية مايسة عطوة والنائب العمدة عثمان عضو مجلس النواب.

أكد المحافظ على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وتضافرها مع الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، من أجل تحقيق التنمية الشاملة، منوهاً إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن المنياوي بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين في جميع قرى الريف المصري.

 

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وأشاد المحافظ بما تقدمه مؤسسة دليل الخير بمحافظة المنيا حيث تقوم بتوصيل مياه لعدد ١٦٧ بيتا فى قرى السوبى وبنى غنى والعزيمة بمركز سمالوط إلى جانب توزيع كراتين رمضان.

مؤكدا أن تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في جميع القري هو واجب علينا لتحقيق حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.
 

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المتطوعين المبادرات المجتمعية توزيع كراتين رمضان حياة كريمة للمواطنين مؤسسات المجتمع المدني وصلة لمياه الشرب وزارة الشباب

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