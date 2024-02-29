محافظ المنيا: الانتهاء من 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغ 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في 28 قطاعا لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالي 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة.



واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع الدوري الذي عقده اليوم الخميس لمتابعة معدلات التنفيذ بمبادرة "حياة كريمة" - نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، موضحا أن مشروعات المرحلة الثانية تنفذ في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن.



ووجه القاضي المسئولين بالمحافظة وأجهزتها المعنية بتقديم التيسيرات والدعم اللازم؛ لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب إنجازها ومطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل.

