عاجل
أخبار التوك شو| مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية.. ومدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة وزيرة البيئة تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية وزيرة البيئة : نجهّز لإبرام اتفاقيات تخص قضية تدوير واستخدام البلاستيك فيلم عن غزة .. تفاصيل ندوة المخرج ستيف جيمس بمهرجان الإسماعيلية | صور بسام راضى: رئيس الفاو يزور مصر ويوقع اتفاقية للأمن الغذائى و يتفقد الحى الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت شعار "تقدر من غيرها

جامعة المنيا تعقد ندوة توعوية عن مخاطر التعاطي والإدمان بالتعاون مع وزارة الشباب

ندوة بجامعة المنيا
ندوة بجامعة المنيا

نظمت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة،وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ندوة توعوية لطلاب الجامعة حول مخاطر التعاطي والإدمان تحت شعار "تقدر من غيرها" وذلك للحد من انتشار المخدرات في المجتمع المصري وتزويد الشباب بالوعي والمعرفة والمهارات الحياتية التي تُمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات.

تموين المنيا: ضبط 91 مخالفة في المخابز البلدية والأسواق

محافظ المنيا: الانتهاء من 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

حاضر بفعاليات الندوة د.وائل حنا، خميس اخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، والدكتور محمود علي عبد البديع الأخصائي النفسي والإكلينيكي التابعين للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبحضور وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، و راندا علي اخصائي بالإدارة، و مشرفي النشاط الاجتماعي بالكليات والادارة، وعدد كبير من طلاب كليات الجامعة.

تناولت الندوة عددًا من المحاور الهامة التي تستعرض مخاطر التعاطي والإدمان، وبدأت الفعاليات بتعريف مرض الإدمان وأنواعه، ومراحله، والأسباب التي تدفع الشباب للدخول واللجوء إلى مراحل الإدمان، كما تناول المحاضر اضرار وعواقب ذلك على المدمن.

واختتمت الندوة بمعلومات حول كيفية الحماية من الإدمان والاكتشاف المبكر له، وأعراضه على الانسان، ومراحل العلاج، والعيادات الخارجية المتخصصة في علاجه التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة. 
 

الأمانة العامة للصحة النفسية الشباب والرياضة تموين المنيا جامعة المنيا وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: الانتهاء من 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي شرق نابلس

عقاب رادع .. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين

العاهل الأردني يعلن الاستمرار في إرسال المساعدات إلى غزة برا وجوا

بسام راضى: رئيس الفاو يزور مصر ويوقع اتفاقية للأمن الغذائي

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية بشأن قرار إسرائيل مصادرة آلاف الدونمات بالقدس

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ