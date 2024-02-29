جامعة المنيا تعقد ندوة توعوية عن مخاطر التعاطي والإدمان بالتعاون مع وزارة الشباب

تحت شعار "تقدر من غيرها

نظمت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة،وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ندوة توعوية لطلاب الجامعة حول مخاطر التعاطي والإدمان تحت شعار "تقدر من غيرها" وذلك للحد من انتشار المخدرات في المجتمع المصري وتزويد الشباب بالوعي والمعرفة والمهارات الحياتية التي تُمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات.

حاضر بفعاليات الندوة د.وائل حنا، خميس اخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، والدكتور محمود علي عبد البديع الأخصائي النفسي والإكلينيكي التابعين للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبحضور وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، و راندا علي اخصائي بالإدارة، و مشرفي النشاط الاجتماعي بالكليات والادارة، وعدد كبير من طلاب كليات الجامعة.

تناولت الندوة عددًا من المحاور الهامة التي تستعرض مخاطر التعاطي والإدمان، وبدأت الفعاليات بتعريف مرض الإدمان وأنواعه، ومراحله، والأسباب التي تدفع الشباب للدخول واللجوء إلى مراحل الإدمان، كما تناول المحاضر اضرار وعواقب ذلك على المدمن.

واختتمت الندوة بمعلومات حول كيفية الحماية من الإدمان والاكتشاف المبكر له، وأعراضه على الانسان، ومراحل العلاج، والعيادات الخارجية المتخصصة في علاجه التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة.

