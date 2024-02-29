محافظ المنيا ومساعد وزير التخطيط يبحثان مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

بحث محافظ المنيا أسامة القاضي، اليوم /الخميس/ وهشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، عددا من ملفات التعاون المشترك.

وأكد المحافظ -خلال اللقاء- أن المحافظة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة المصرية على بث رُوح الريادة والتنافسية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، أشاد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية بما حققته المحافظة من تقدم فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعكس الابتكار والإبداع والتميز لدى أبناء المنيا.

وثمن الدعم والمساندة من المحافظة لأصحاب المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، مشيرا إلى أن المبادرة رسالة للعالم تؤكد قدرة مصر بفكر أبنائها على المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية.

وشدد على أهمية المبادرة باعتبارها نموذجا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها فى مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار.

وأوضح بدر أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.

شارك في اللقاء نائب المحافظ الدكتور محمد أبوزيد، وأصحاب المشروعات الفائزة في مسابقة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية للعام الماضى، وعدد من القائمين على جائزة التميز الحكومي، واستعرض المشاركون أوجه التنمية المختلفة التي تشهدها المنيا من مشروعات قومية تتماشى مع خطة التنمية المستدامة والاهتمام بمبادرة المشروعات الخضراء، وفوز المنيا بـ4 مراكز في المسابقة بنسختها الثانية خلال العام الماضي.

وفي شأن آخر، أعرب رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، عن سعادته بالتمثيل المُشرف لإحدى طالبات الجامعة من مُتحدي الإعاقة الطالبة إنجي محمد، بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، وذلك لمشاركتها المُميزة، وتحدثها بطلاقة باللغة الإيطالية بصورة نالت بها إعجاب الحضور، خلال احتفالية الرئيس السيسي، بذوي الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة والتي أُقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وثمن رئيس الجامعة جهود قيادة الدولة المصرية، وماتَبذله لصالح ذوي الهمم؛ لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وتذليل الصعوبات أمامهم، ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع بأفكارهم، وطموحاتهم وتنوع مواهبهم.

وأكد دور الجامعة ودعمها الشديد لأبنائها من ذوي الهمم، لافتاً إلى ان قسم اللغة الايطالية بالكلية ايضاً يضم معيدة من الأبطال، والتي تحدت ظروف فقدها لبصرها، لتصبح أول معيدة من ذوي الهمم بالجامعة، مضيفاً بتيسير الجامعة كافة السُبل التي تسمح بممارسة الطلاب ذوي الهمم لحقوقهم والتمتع بكافة الأنشطة التي تُلبي رغباتهم وتصقل شخصيتهم.

بدورها، أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب (مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة) بجامعة المنيا، توسيع قاعدة المشاركة لطلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، مهرجاناً شاملاً للأنشطة تحت شعار " قادرون باختلاف 3"، ليشارك فيه الطلاب من ذوي الهمم بمختلف كلياتهم ويَضمُ المِهْرَجان الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من مارس، العديد من الأنشطة الرياضية التي تتنوع مابين كرة قدم حركي، تنس طاولة، ورفع أثقال، وشد حبل، وأنشطة اجتماعية في الأبحاث، والشطرنج، وكذا مسابقات ثقافية في القرآن الكريم، وندوات توعوية، ومسابقات فنية في العزف والغناء، مع تنظيم معرض يجمع اعمال الطلاب ذوي الهمم الفنية.

