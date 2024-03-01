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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام ذبي.حة مصابة بمجزر في الغنايم

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم لضبط سوق اللحوم قبل شهر رمضان المبارك والاطمئنان على صحة الغذاء المطروح بالأسواق ومراعاته لكافة الاشتراطات  الصحية والبيئية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين.


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة ومباحث التموين للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، لمواجهة الغش والتدليس والتلاعب وضمان سلامه السلع الغذائية المعروضة وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لافتا إلى تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فضلاً عن البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg".

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وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة مصطفى علي رئيس المركز حملة تفتيشبة على الأسواق ومنافذ البيع والمجازر بالتنسيق والتعاون مع إدارة الطب البيطري بالمركز حيث تم المرور على مجزر بدير الجنادلة وبفحص الذبائح الموجودة تبين وجود جاموسة مصابة باليرقان وبالتالي تعد غير صالحة للاستهلاك الآدمي لما بها من سموم تؤثر على صحة الإنسان وقد تم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتم تنفيذ إعدام كلي الذبيحة المصابة بالطرق الصحية السليمة حرصًا على صحة و سلامة المواطنين وأكد رئيس المركز على تكثيف الحملات الرقابية المستمرة على الأسواق والسلع الغذائية المعروضة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة وسلامة المواطنين بالتعاون والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية.

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