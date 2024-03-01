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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار التموين.. برلمانية: كتابة أسعار السلع يمنع الاحتكار ويضبط السوق

تطبيق قرار كتابة
تطبيق قرار كتابة أسعار السلع على المنتجات

أشادت النائبة ، إيفلين متى عضو مجلس النواب بتطبيق قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية بداية من اليوم، مؤكدة أنها خطوة جريئة جاءت في إطار  الجهود المستمرة للحد من التلاعب في الأسعار ولتحقيق استقرار في السوق.

و أكدت " متى " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن  الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار الحاجة الملحة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات ، مما يعكس رعاية الحكومة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

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التموين: استمرار فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس

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بداية من اليوم.. التموين تدوّن الأسعار على السلع وغرامات مغلظة للمحتكرين

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أصدر  القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة هي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).

وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

إيفلين متى مجلس النواب وزارة التموين الأسعار التجار المحتكرين

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